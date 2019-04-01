رابطة الطرق الأمريكية والنقل: 47 ألف جسر يحتاجون لهيكلة

أصدرت رابطة الطرق الأمريكية والنقل بعض البيانات الفيدرالية التي تقول بأن أكثر من 47000 من الجسور الأمريكية البالغ عددها 616،07 جسرا "ناقصة هيكليا" وفقا لشبكة سي ان بي سي.



يأتي هذا في الوقت الذي تباطأت وتيرة الإصلاح إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، حيث يحتاج حوالي 235000، أو حوالي 38 % من جميع الجسور الأمريكية، إلى إصلاح أو استبدال أو إعادة تأهيل كبرى.



صرح أليسون بريمو بلاك، كبير الاقتصاديين في الجمعية الذي أجرى التحليل، إن إجمالي المخزون للجسور التي تعاني من عيوب هيكلية انخفض بنحو 567، وهو بطء شديد مقارنة بما رأيناه في السنوات السابقة.



و"بهذه السرعة، سيستغرق الأمر أكثر من 80 عامًا لإصلاح أو استبدال تلك الجسور، وهو وقت طويل يبعث على السخرية".



