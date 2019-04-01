دميتري: نعمل منذ 2014 على تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين

أكد البرلماني الروسي دميتري سابلن اليوم الإثنين، أن موسكو تعمل منذ عام 2014 على تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين وخاصة الطبقات الفقيرة والأيتام.



وأعلن سابلن - في تصريحات صحفية له اليوم الأثنين- أنه تم إعادة 3 أطفال روس كانوا في مخيم "الهول" للاجئين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا إلى بلادهم.



وأضاف أن " الأطفال كانوا في مخيم (الهول) للاجئين، وهم توأمان في السابعة وشقيقتهما في الخامسة.. وأن والداهم جاء إلى سوريا عام 2014 للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي".



كما أعرب عن شكره وتقديره لوزارة الدفاع الروسية، وللسفارة الروسية في سوريا وممثلية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في دمشق على المساعدة في إعادة الأطفال المذكورين إلى موسكو.