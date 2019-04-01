زيدان: لا أسعى لإرضاء الجميع في ريال مدريد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه كان قادرا على تقديم أداء أفضل خلال المباراة التي فاز بها، أمس الأحد، بصعوبة بالغة بنتيجة 3- 2 على ضيفه هويسكا، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".



وقال زيدان: "كانت مباراة مجنونة وجميلة تستحق المشاهدة، أشعر بالرضا حيال هذا الفوز، ولكن كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل، علينا أيضا أن نهنئ المنافس الذي قدم مباراة كبيرة، هو يستحق مكانة أفضل في الليجا، واليوم أثبت ذلك".



ونفى "زيدان" أن تكون تشكيلته التي خلت من العديد من لاعبيه الأساسيين كانت بمثابة تجربة سيقوم بتطبيقها في المستقبل، وأضاف قائلا: "لم تكن تجربة على الإطلاق، أحاول أن أصنع الفريق الأفضل قدر الإمكان من أجل تحقيق الفوز في مباراة ما، ما قمت به كان مهما بعد فترة التوقف، لأن هناك بعض اللاعبين لعبوا مباراتين (خلال فترة التوقف الدولي) وقاموا برحلات، وهناك من لم يشاركوا منذ 15 يوما، لماذا لا أمنحهم فرصة؟".



وأوضح المدرب الفرنسي قائلا: "قد يفكر الناس في أنني أقوم بهذا لأرضي الجميع، ولكن هذا غير صحيح، هناك لاعب تشركه في 50 مباراة وعندما تستبعده في مباراة واحدة يغضب، لا أعتقد أنه عندما يبدأ الموسم يمكنك الفوز بالألقاب مع 11 لاعبا فقط، خلال فترتي (كلاعب) في 30 مباراة كان الأمر ممكنا، ولكن الآن مع 60 مباراة فلا".



واستطرد قائلا: "عندما لا يحقق فريق مثل ريال مدريد ألقابا فإن تحفيز اللاعبين يكون صعبا بعض الشيء، ولكننا جميعا محترفون ونرغب في أن ننهي الموسم بشكل جيد".