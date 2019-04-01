بدء صرف معاشات أبريل

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، صرف معاشات شهر أبريل، حيث وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف المعاشات لعدد 7.9 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار جنيه.



وأشارت والي إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M، ومنافذ مكاتب التأمينات منذ صباح اليوم.



وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك، وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 أبريل.