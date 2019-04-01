العثورعلى ناشط كمبودي بعد اختفائه شهرين

أعلنت منظمة حقوقية، اليوم الإثنين، العثورعلى كمبودي كان قد اختفى منذ يناير بعد يوم واحد من القبض عليه من جانب جنود مكلفين بحراسة أرض متنازع عليها.



وذكرت منظمة "ليكادهو"، في بيان، أن أسرة سوم مويون، وهو من ممثلي المجتمع المحلي في صراع راهن حول الأرض بإقليم بريه فيهير، قد عثرت عليه في إقليم بريه سيهانوك الساحلي.



ويدور النزاع على الأراضي بين مئات العائلات وشركة صناعية زراعية، منحتها وزارة البيئة الكمبودية امتياز أرض مساحتها 8520 هكتارا في عام 2012.



وتم العثور على مويون على بعد 500 كيلومتر تقريبا من مقر محمية "كولين برومتب للحياة البرية" في بريه فيهير، وهو الموقع الذي احتجز به عند القبض عليه في 20 يناير الماضي، وشاهده به نجله الذي كان محتجزا معه أيضا للمرة الأخيرة قبل الاختفاء.