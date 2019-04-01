فيضانات تغمر قرى ومنازل ومزارع في الحسكة شمال شرق سوريا

غمرت مياه الأمطار والسيول عشرات المنازل وآلاف الهكتارات الزراعية ودمرت الجسور والطرق في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.



وقال المهندس عامر سلو، مدير زراعة الحسكة، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت "إلى الآن لم يتم تحديد الأضرار لعدم قدرتنا للوصول إلى المنطقة بسبب الأمطار وقطع الطرق، وما وصلنا هو مداهمة السيول والفيضانات القادمة من منطقة جبل سنجار حوالي 20 قرية في

منطقة تل حميس، وانهيار عدد من المنازل المبنية من الطين، ونفوق أعداد من الحيوانات ووفاة طفل غرقًا بسبب الفيضانات مشكلة بحيرة تمتد عشرات الكيلو مترات تضم عشرات الآلآف من الدونمات المزروعة بالقمح والشعير".