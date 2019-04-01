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الإثنين 01/أبريل/2019 - 09:46 ص

التخطيط تبدأ تدريب المجموعة الأولى من "المسئول الحكومى المحترف"

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط
الدستور
dostor.org/2574546

بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تدريب المجموعة الأولى من البرنامج التدريبي "المسئول الحكومى المحترف" بمقر الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وذلك لموظفي وزارات التخطيط، التموين والتجارة الداخلية، الصحة، التنمية المحلية، والنيابة العامة، والمراكز التكنولوجية بمحافظتى القاهرة والجيزة.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن البرنامج التدريبي "المسئول الحكومي المحترف" تقدمه وزارة التخطيط بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ويستهدف عدد 1200 متدرب من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية التي لها تعامل مباشر مع الجمهور بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية وذلك كمرحلة أولى.

وأضافت أن البرنامج يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطي كلٍ في مجال اختصاصه، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى وضع أسس ومعايير ثابتة وواضحة لمظهر وسلوك الموظف العام، والوصول بالمتدرب إلى مستوى عالٍ من الكفاءة، مع المساهمة في التغيير الإيجابي للمتدرب، وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لموظفى الجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إلى أن المجموعة الأولى من المتدربين مقسمة إلي حوالى 200 متدرب يتم تدريبهم لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة على مجموعة من الحزم التدريبية والموضوعات المختلفة والتي تشمل القانون، القيادة، الإدارة العامة، الاتصال والتواصل، إدارة التغيير، إدارة الأزمات، بناء فرق العمل، إدارة المشروعات، العلاقات العامة والتعامل مع الجمهور، المالية لغير الماليين، تأثير وسائل الإعلام، الإتيكيت والبروتوكولات والتمثيل الرسمي، الإبداع في بيئة العمل، بعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، الإصلاح الإداري للدولة، التنمية المحلية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التوعية القومية والهوية، والأمن القومي.

كما أكدت لبيب أنه يعقب فترة الثلاثة أسابيع تلك عودة المتدربين إلى مقار عملهم بهدف التطبيق العملى للمواد التدريبية وذلك لمدة ثلاثة أسابيع أيضا، ثم الرجوع مرة آخرى لاستكمال أعمال التدريب لمدة ثلاثة أسابيع متتالية والرجوع للعمل بعدها للتطبيق وهكذا حتى انتهاء مدة التدريب والتى تصل إلى 54 يوم تدريبي، مضيفة أن منهجية التدريب تعتمد على محاضرات مجمعة، ورش عمل، حالات عملية، وزيارات ميدانية مع إتاحة عدد من اللقاءات مع متخذي القرار.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أطلقت البرنامج التدريبي "المسئول الحكومى المحترف" ووضعت شروط الالتحاق بالبرنامج والبدء في تلقي الترشيحات من الجهات المختلفة فى فبراير الماضي.

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