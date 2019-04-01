ماليزيا والسعودية تبحثان دعم وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي

بحثت نائبة رئيس الوزراء الماليزية الدكتورة وان عزيزة وان إسماعيل مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد بن مزيد التويجري، الذي يزور ماليزيا حاليا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء الذي عقد في مبنى البرلمان الماليزي اليوم الاثنين اقتراح عقد الاجتماع الرابع للجنة الماليزية السعودية المشتركة الذي سيركز على التعاون الاقتصادي بين البلدين.



يذكر أن آخر اجتماع للجنة بين ماليزيا والسعودية قد عقد في عام 2004.

