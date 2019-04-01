اعتقال 4 عناصر من "داعش" اختبئوا بين النازحين في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، عن اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا مختبئين مع العوائل النازحة القادمة من نينوى إلى كركوك، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية



وقال المتحدث باسم الداخلية في بيان إن "استخبارات شرطة الكهرباء بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على أربعة مطلوبين بقضايا إرهابية لانتمائهم لتنظيم داعش" الإرهابي، كما ان المعتقلين كانوا مختبئين مع العوائل النازحة القادمة من نينوى إلى كركوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

