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رياضة
الإثنين 01/أبريل/2019 - 09:40 ص

ريسنج يحقق لقبه الأول فى الدورى الأرجنتينى منذ 2014

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2574538

أحرز ريسنج، لقبه الأول في الدوري الأرجنتيني منذ 2014 فى ساعة مبكرة اليوم الاثنين (بتوقيت جرينتش)، بعد أن منحه التعادل 1-1 خارج ملعبه مع تيجري، بالإضافة إلى تعثر أقرب ملاحقيه، تفوقًا بفارق لا يمكن تعويضه قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

وبهذا الفوز يملك النادي القادم من أبيانيدا، 56 نقطة من 24 مباراة متقدما بأربع نقاط على ديفينسا ئي خوستيسيا قبل جولة واحدة على نهاية البطولة.

يذكر أن ريسنج يتصدر الدوري منذ الجولة الرابعة في الموسم، وواصل جمع النقاط لينتزع لقبه الـ 18 في الدوري في تاريخه.

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