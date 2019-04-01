حظك اليوم.. برج الميزان الاثنين 1 أبريل 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، الموافق 1 أبريل، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تتحمس لفكرة تراودك سرًا، لحلم لا تجرؤ على البوح بها، وتتوضح أمور ويأتيك الجواب بعد طول انتظار، فتشعر بالارتياح.



عاطفيًا: حذار ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها، لا تنتقد الشريك وابعد علاقتك به عن التدخلات والتجاذبات.



صحيًا: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بها هذا اليوم، والتعب الذي كنت تشكو منه في الماضي كان ناتجًا عن عدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية وليس عن سبب عضوي.

