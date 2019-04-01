بعد غياب 7 سنوات.. ألمانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن

لأول مرة منذ نحو سبعة أعوام، تتولى ألمانيا اعتبارا من اليوم الاثنين، ولمدة شهر رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



ويتسلم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رئاسة المجلس في نيويورك من نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان.



وتنظر ألمانيا وفرنسا إلى فترتي رئاستهما المتلاحقتين لمجلس الأمن على أنها "رئاسة مزدوجة" لمدة شهرين.



وتترأس ألمانيا حتى نهاية أبريل الجاري اجتماعات المجلس، ويمكنها المشاركة إلى حد كبير في صياغة جدول أعمال الاجتماعات بخلاف الاجتماعات الخاصة بالأزمات الراهنة، بالإضافة إلى طرح قضايا من جانبها.



وكانت ألمانيا أعلنت عزمها إبراز قضايا العنف الجنسي ضد المرأة في النزاعات ونزع السلاح والحد من التسلح.



