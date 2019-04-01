حظك اليوم.. برج الثور الاثنين 1 أبريل 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، الموافق 1 أبريل، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: تصمم على التقدم ولديك أمل كبير بالنجاح ولن يخيّب الحظ أملك لكن عليك أن تتصيد الفرص في الوقت المناسب.



عاطفيًا: تعيش رومانسية ولقاءات مزدهرة، وتفكر في حب جديد أو تتجه نحو علاقة أخرى أو قد يعود حب قديم للتدخل في حياتك أو تعيش شهر عسل جديدًا مع الزوج.



صحيًا: يكون هذا اليوم ضاغطًا مهنيًا أو اجتماعيًا، وقد تشعر خلاله بالتعب والإرهاق بعدما خضت مفاوضات شاقة تخللها مشادات كلامية حادة أثارت انفعالك.