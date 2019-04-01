نعومى أوساكا تحافظ على صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات
حافظت اليابانية نعومى أوساكا على صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات فى نسخته الصادرة اليوم الاثنين التى شهدت صعود الرومانية سيمونا هاليب للمركز الثانى.
وفيما يلقى قائمة بأفضل عشر لاعبات فى التصنيف:
1-اليابانية نعومى أوساكا 6021 نقطة.
2-الرومانية سيمونا هاليب 5782 نقطة.
3-التشيكية بيترا كفيتوفا 5645 نقطة.
4-التشيكية كارولينا بيلسكوفا 5580 نقطة.
6-الألمانية أنجليك كيربر 5165 نقطة.
7-الهولندية كيكى بيرتنز 5050 نقطة.
8-الأوكرانية إلينا سفيتولينا 5020 نقطة.
9-الأمريكية سلوان ستيفنز 4287 نقطة.
10-الأسترالية أشلى بارتى 4275 نقطة.