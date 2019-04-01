حظك اليوم.. برج الحمل الاثنين 1 أبريل 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، الموافق 1 أبريل، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: سوف تشعر بالتحرر منذ اليوم الأول الذي ينتقل فيه كوكب المريخ إلى برج صديق هو الجوزاء، فتبدأ بالاستمتاع بشؤون صغيرة لم تلاحظها في السابق.



عاطفيًا: حاذر صراعات تؤثر في وضعك العاطفي، وحاول أن تصبر قليلًا حتى تجد الحلول لكل المعوقات التي تعترضك.



صحيًا: صحتك هذا اليوم تكون قوية جدًا خلافًا للأيام السابقة، إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة بل عليك أن تكون أكثر اتزانًا.