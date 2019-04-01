ديوكوفيتش يحافظ على صدارة تصنيف لاعبى التنس المحترفين
حافظ الصربى نوفاك ديوكوفيتش على صدارة تصنيف لاعبى التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين، متفوقا بأكثر من ألفى نقطة على الاسباني رافائيل نادال صاحب المركز الثانى.
وفيما يلى قائمة بأفضل عشرة لاعبين فى التصنيف العالمى:
1-الصربى نوفاك ديوكوفيتش 11070 نقطة.
2-الأسبانى رافائيل نادال 8725 نقطة.
3-الألمانى أليكسندر زفيريف 6040 نقطة.
4-السويسرى روجر فيدرر 5590 نقطة.
5-النمساوى دومينيك تيم 4765 نقطة.
6-اليابانى كى نيشيكورى 4200 نقطة.
7-الجنوب أفريقى كيفين اندرسون 4115 نقطة.
8-اليونانى ستيفانو تسيتسيباس 3240 نقطة.
9-الأرجنتينى خوان مارتن ديل بوترو 3225 نقطة.
10-الأمريكى جون إيسنر 3085 نقطة.