نيوزيلندا: مشروع قانون لحظر الأسلحة المستخدمة في هجوم المسجدين

قدمت حكومة نيوزيلندا مشروع قانون لحظر أنواع الأسلحة التي استخدمها رجل لقتل 50 شخصا في مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الشهر الماضي.



وقال وزير الشرطة النيوزيلندي ستيوارت ناش - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين - إنه إذا أقر المشرعون مشروع القانون، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل الجاري، أي بعد أقل من شهر من الهجوم الذي وقع في 15 مارس بمدينة "كرايست تشيرش".



ويتضمن مشروع القانون حظر جميع الأسلحة ذات الطابع العسكري والبنادق الهجومية وعالية القدرة.. ولكنه لن يحظر الأسلحة الصغيرة التي يستخدمها غالبية المزارعين في قتل الحيوانات الضارة للمحاصيل مثل الأرانب.