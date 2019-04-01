حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 1 أبريل 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، الموافق 1 أبريل، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: سوف تشعر بالتحرر منذ اليوم الأول الذي ينتقل فيه كوكب المريخ إلى برج صديق هو الجوزاء، فتبدأ بالاستمتاع بشؤون صغيرة لم تلاحظها في السابق.

عاطفيًا: حاذر صراعات تؤثر في وضعك العاطفي، وحاول أن تصبر قليلًا حتى تجد الحلول لكل المعوقات التي تعترضك.

صحيًا: صحتك هذا اليوم تكون قوية جدًا خلافًا للأيام السابقة، إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة بل عليك أن تكون أكثر اتزانًا.



الثور

مهنيًا: تصمم على التقدم ولديك أمل كبير بالنجاح ولن يخيّب الحظ أملك لكن عليك أن تتصيد الفرص في الوقت المناسب.

عاطفيًا: تعيش رومانسية ولقاءات مزدهرة، وتفكر في حب جديد أو تتجه نحو علاقة أخرى أو قد يعود حب قديم للتدخل في حياتك أو تعيش شهر عسل جديدًا مع الزوج.

صحيًا: يكون هذا اليوم ضاغطًا مهنيًا أو اجتماعيًا، وقد تشعر خلاله بالتعب والإرهاق بعدما خضت مفاوضات شاقة تخللها مشادات كلامية حادة أثارت انفعالك.



الجوزاء

مهنيًا: بدخول كوكب المريخ إلى برجك تصبح الحياة أكثر تشويقًا والعلاقات أكثر صخبًا، وتتوق إلى اقتحام مجالات جديدة ولقاءات وتجارب غير معهودة.

عاطفيًا: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة، وتكون علاقات اجتماعية وصداقاتك في توسع وتضيف الإثارة إلى حياتك.

صحيًا: يمكن أن تشعر بقلق نفسي واضطراب يجعلانك فاقد القدرة على التركيز، لكن لا تخف، إنه مجرد يوم عابر.



السرطان

مهنيًا: تكون مقبلًا على مرحلة جديدة ومهمة واعدة بالانفتاح والتفاؤل فتنهمك في إعداد مشاريعك ومخططاتك بشجاعة.

عاطفيًا: استيقظ من سباتك العميق، وراقب كل ما يجري على الصعيد العاطفي، وإلا ضاع الشريك منك إلى الأبد.

صحيًا: تستعيد عافيتك وحيويتك، وتشعر أنك بوسعك القيام بأعمالك المتعددة براحة تامة.



الأسد

مهنيًا: تكتشف مجالات جديدة والخروج للقاء الناس، وتتضاعف شعبيتك ومن الضروري الخروج من دائرتك الضيّقة لاستطلاع الآراء والأجواء.

عاطفيًا: تواجه بعض المشاكل مع الحبيب الذي يظهر بعض العدائية تجاهك، تجنب الجدال وإثارة المتاعب، فأنت تميل الى المزاجية وتقلب المشاعر.

صحيًا: التوتر العاطفي يمكن أن يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي، ويسبب لك اضطرابات في الأمعاء.



العذراء

مهنيًا: تجنب الخيبات والارتباك، وحافظ على هدوءك حتى لو تعرضت للاستفزاز، كما قد يطرأ ما يجعلك مضطرًا إلى صرف بعض الأموال.

عاطفيًا: الأجواء العاطفية هادئة، وهذا مؤشر ايجابي قياسًا بما كانت عليه الأحوال في السابق.

صحيًا: الانتباه إلى الطعام الصحي ونظامك الغذائي بات ضروريا في هذه المرحلة.



الميزان

مهنيًا: تتحمس لفكرة تراودك سرًا، لحلم لا تجرؤ على البوح بها، وتتوضح أمور ويأتيك الجواب بعد طول انتظار، فتشعر بالارتياح.

عاطفيًا: حذار ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها، لا تنتقد الشريك وابعد علاقتك به عن التدخلات والتجاذبات.

صحيًا: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بها هذا اليوم، والتعب الذي كنت تشكو منه في الماضي كان ناتجًا عن عدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية وليس عن سبب عضوي.



العقرب

مهنيًا: تعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية، وترتفع المعنويات وتنفرج أساريرك، وتتصرف مع الآخرين بأدب ولياقة ما يكسبك المزيد المصداقية.

عاطفيًا: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجيًا، حاول تحسين تصرّفاتك معه كي تنتعش العلاقة مجددًا.

صحيًا: تخف الضغوط النفسية عليك وترتاح أعصابك ما ينعكس على صحتك إيجابًا.



القوس

مهنيًا: يحرك كوكب المريخ الاتصالات ويخلق مناخًا قد يتسم بالضغوط والمنافسة مع بعض الشركاء والزملاء.

عاطفيًا: تعرف كيف تضفي الإثارة على حياتك العاطفية بفضل خيالك الواسع الذي يوصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقًا بسببك.

صحيًا: أنت معرض اليوم لكثير من الضغوط، تمهل وابتعد عن الأجواء السلبية التي قد تهدد سلامتك.



الجدي

مهنيًا: تتمتع بسرعة الخاطر وبالأفكار القويّة للوصول إلى قمة النجاح والنشاط فما عليك إلا العمل بهمّة واجتهاد واقتناص الفرص.

عاطفيًا: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك، وتجد أن الوقت مناسب لتكريس علاقة متينة بعائلتك وبالأصدقاء الذين ابتعدت عنهم فترة.

صحيًا: عليك تحاشى جميع المواقف التي تثير غضبك وتبقيك في حال من التوتر والانفعال.



الدلو

مهنيًا: تعيش علاقات مميزة مع جهات كثيرة ومتنوعة، وتبادر إلى لقاء جماهيري أو إلى إطلالة إعلامية تعطيك مزيدًا من الإشراق.

عاطفيًا: يساعدك تحليلك الصحيح للأوضاع، ونظرك الثاقب وقدرتك على التقاط الفرص الممتازة لبناء علاقة عاطفية جديدة.

صحيًا: تدرك قبل فوات الأوان أنك تهمل وضعك الصحي من دون أن تدرك العواقب المترتبة على ذلك.



الحوت

مهنيًا: تشعر بقوة ذهنية عالية، تستقوي بالطاقة الموجودة في داخلك فتلمع أفكارك وتأسر الجميع بوضوحها ومنطقها، فلن يخذلك الحظ هذا اليوم.

عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم ترى أنه لن يتكرر في حياتك.

صحيًا: لكي يكون يومك مريحًا عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطًا وقادرًا على أداء المطلوب منك.