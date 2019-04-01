حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 1 أبريل 2019
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، الموافق 1 أبريل، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: سوف تشعر بالتحرر منذ اليوم الأول الذي ينتقل فيه كوكب المريخ إلى برج صديق هو الجوزاء، فتبدأ بالاستمتاع بشؤون صغيرة لم تلاحظها في السابق.
عاطفيًا: حاذر صراعات تؤثر في وضعك العاطفي، وحاول أن تصبر قليلًا حتى تجد الحلول لكل المعوقات التي تعترضك.
صحيًا: صحتك هذا اليوم تكون قوية جدًا خلافًا للأيام السابقة، إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة بل عليك أن تكون أكثر اتزانًا.
الثور
مهنيًا: تصمم على التقدم ولديك أمل كبير بالنجاح ولن يخيّب الحظ أملك لكن عليك أن تتصيد الفرص في الوقت المناسب.
عاطفيًا: تعيش رومانسية ولقاءات مزدهرة، وتفكر في حب جديد أو تتجه نحو علاقة أخرى أو قد يعود حب قديم للتدخل في حياتك أو تعيش شهر عسل جديدًا مع الزوج.
صحيًا: يكون هذا اليوم ضاغطًا مهنيًا أو اجتماعيًا، وقد تشعر خلاله بالتعب والإرهاق بعدما خضت مفاوضات شاقة تخللها مشادات كلامية حادة أثارت انفعالك.
الجوزاء
مهنيًا: بدخول كوكب المريخ إلى برجك تصبح الحياة أكثر تشويقًا والعلاقات أكثر صخبًا، وتتوق إلى اقتحام مجالات جديدة ولقاءات وتجارب غير معهودة.
عاطفيًا: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة، وتكون علاقات اجتماعية وصداقاتك في توسع وتضيف الإثارة إلى حياتك.
صحيًا: يمكن أن تشعر بقلق نفسي واضطراب يجعلانك فاقد القدرة على التركيز، لكن لا تخف، إنه مجرد يوم عابر.
السرطان
مهنيًا: تكون مقبلًا على مرحلة جديدة ومهمة واعدة بالانفتاح والتفاؤل فتنهمك في إعداد مشاريعك ومخططاتك بشجاعة.
عاطفيًا: استيقظ من سباتك العميق، وراقب كل ما يجري على الصعيد العاطفي، وإلا ضاع الشريك منك إلى الأبد.
صحيًا: تستعيد عافيتك وحيويتك، وتشعر أنك بوسعك القيام بأعمالك المتعددة براحة تامة.
الأسد
مهنيًا: تكتشف مجالات جديدة والخروج للقاء الناس، وتتضاعف شعبيتك ومن الضروري الخروج من دائرتك الضيّقة لاستطلاع الآراء والأجواء.
عاطفيًا: تواجه بعض المشاكل مع الحبيب الذي يظهر بعض العدائية تجاهك، تجنب الجدال وإثارة المتاعب، فأنت تميل الى المزاجية وتقلب المشاعر.
صحيًا: التوتر العاطفي يمكن أن يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي، ويسبب لك اضطرابات في الأمعاء.
العذراء
مهنيًا: تجنب الخيبات والارتباك، وحافظ على هدوءك حتى لو تعرضت للاستفزاز، كما قد يطرأ ما يجعلك مضطرًا إلى صرف بعض الأموال.
عاطفيًا: الأجواء العاطفية هادئة، وهذا مؤشر ايجابي قياسًا بما كانت عليه الأحوال في السابق.
صحيًا: الانتباه إلى الطعام الصحي ونظامك الغذائي بات ضروريا في هذه المرحلة.
الميزان
مهنيًا: تتحمس لفكرة تراودك سرًا، لحلم لا تجرؤ على البوح بها، وتتوضح أمور ويأتيك الجواب بعد طول انتظار، فتشعر بالارتياح.
عاطفيًا: حذار ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها، لا تنتقد الشريك وابعد علاقتك به عن التدخلات والتجاذبات.
صحيًا: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بها هذا اليوم، والتعب الذي كنت تشكو منه في الماضي كان ناتجًا عن عدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية وليس عن سبب عضوي.
العقرب
مهنيًا: تعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية، وترتفع المعنويات وتنفرج أساريرك، وتتصرف مع الآخرين بأدب ولياقة ما يكسبك المزيد المصداقية.
عاطفيًا: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجيًا، حاول تحسين تصرّفاتك معه كي تنتعش العلاقة مجددًا.
صحيًا: تخف الضغوط النفسية عليك وترتاح أعصابك ما ينعكس على صحتك إيجابًا.
القوس
مهنيًا: يحرك كوكب المريخ الاتصالات ويخلق مناخًا قد يتسم بالضغوط والمنافسة مع بعض الشركاء والزملاء.
عاطفيًا: تعرف كيف تضفي الإثارة على حياتك العاطفية بفضل خيالك الواسع الذي يوصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقًا بسببك.
صحيًا: أنت معرض اليوم لكثير من الضغوط، تمهل وابتعد عن الأجواء السلبية التي قد تهدد سلامتك.
الجدي
مهنيًا: تتمتع بسرعة الخاطر وبالأفكار القويّة للوصول إلى قمة النجاح والنشاط فما عليك إلا العمل بهمّة واجتهاد واقتناص الفرص.
عاطفيًا: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك، وتجد أن الوقت مناسب لتكريس علاقة متينة بعائلتك وبالأصدقاء الذين ابتعدت عنهم فترة.
صحيًا: عليك تحاشى جميع المواقف التي تثير غضبك وتبقيك في حال من التوتر والانفعال.
الدلو
مهنيًا: تعيش علاقات مميزة مع جهات كثيرة ومتنوعة، وتبادر إلى لقاء جماهيري أو إلى إطلالة إعلامية تعطيك مزيدًا من الإشراق.
عاطفيًا: يساعدك تحليلك الصحيح للأوضاع، ونظرك الثاقب وقدرتك على التقاط الفرص الممتازة لبناء علاقة عاطفية جديدة.
صحيًا: تدرك قبل فوات الأوان أنك تهمل وضعك الصحي من دون أن تدرك العواقب المترتبة على ذلك.
الحوت
مهنيًا: تشعر بقوة ذهنية عالية، تستقوي بالطاقة الموجودة في داخلك فتلمع أفكارك وتأسر الجميع بوضوحها ومنطقها، فلن يخذلك الحظ هذا اليوم.
عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم ترى أنه لن يتكرر في حياتك.
صحيًا: لكي يكون يومك مريحًا عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطًا وقادرًا على أداء المطلوب منك.