زكى: جهود عربية مشتركة لمنع نقل سفارات الدول للقدس

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن هناك جهودا عربية مشتركة تبذل حاليا مع المجتمع الدولي لمنع أي دولة من أن تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى مدينة القدس، مشيرا في الوقت نفسه أن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان باطل ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.



وقال السفير زكي ـ في تصريح خاص لقناة العربية الحدث الإخبارية أوردته اليوم الإثنين ـ إنه لولا الجهود العربية لكانت هناك أكثر من 40 دولة في غضون أشهر نقلت سفارتها إلى القدس، ولكن فلسطين ليست وحيدة وتقف بجوارها كل الدول العربية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه حين تتوفر الإرادة السياسية للدول العربية يتحقق الكثير.



ووصف الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بالقرار الباطل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل دول العالم رفضته ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنصب نفسها القائمة بأعمال القانوني الدولي.



وبشأن الملف اليمني، قال إن الجامعة العربية تنحاز للشرعية في اليمن بمنتهى الوضوح، مضيفا أن الجامعة تثمن جهود المبعوث الأممي لليمن على الرغم من تحفظها لعدم تنسيقه معها بخصوص هذا الملف.



وأشار إلى أن المليشيات الحوثية لم تنفذ اتفاق استكهولم وهناك انتكاسة لهذه الجهود الأممية، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية للملف اليمني.