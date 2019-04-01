وزارة الأمن الأمريكية تحذر من اختراق "الهاكرز" لأجهزة مرضى القلب

أكدت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، أن قراصنة إنترنت يستطيعون الآن اختراق بعض الأجهزة المركبة للمصابين بأمراض القلب.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، أن الوزارة أصدرت تحذيرًا للمستشفيات، من احتمالية اختراق "الهاكرز" لنوع معين من أجهزة مرضى القلب، وجمع معلومات حساسة عن المريض.



وأشارت إلى أن الوزارة أبلغت شركة مصنعة للأجهزة في ولاية مينيسوتا على إمكانية اختراق الهاكرز لأجهزتهم، وحددت أنواع الأجهزة التي قد تكون معرضة للاختراق، موضحة أن المخترق للأجهزة الطبية يستطيع التعديل والتقاط البيانات وإصدار الأوامر الطبية للأجهزة.



وحذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، من أن هذا الأمر يعرض مرضى القلب للخطر، كما أن ارتباط الأجهزة بالإنترنت داخل المؤسسات الطبية قد يعرض الدولة لخطر الهجمات الإلكترونية.