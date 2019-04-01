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الإثنين 01/أبريل/2019 - 07:40 ص

اندلاع حرائق الغابات فى آلاف الأفدنة بولاية نيوجيرسى الأمريكية

اندلاع حرائق الغابات
اندلاع حرائق الغابات فى آلاف الأفدنة بولاية نيوجيرسى الأمريك
أ ش أ
dostor.org/2574452

أعلن متحدث حكومي أمريكي أن حرائق الغابات اندلعت في آلاف الأفدنة من الأراضي المزروعة بالغابات في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وقال لاري هاجنا، المتحدث باسم وزارة حماية البيئة الأمريكية، إن الحرائق انتشرت بفعل الرياح العاتية على أراض شاسعة مملوكة للدولة في منطقة باين بارينز الساحلية والمليئة بالغابات.

وأشار إلى أن هذه المنطقة تضم نحو مليون فدان من الغابات وأنها امتدت إلى نحو 10 آلاف فدان، أي ما يقارب 40 ألف كيلومتر مربع، وكانت ألسنة الدخان ترى من على بعد أكثر من 60 كيلومترا.

وأضاف أن التحقيقات جارية حول أسباب الحرائق التي لم تتسبب في إغلاق بعض الطرق المحيطة، لكنه لفت إلى عدم وجود إصابات بشرية أو تعرض منازل لمخاطر تستلزم الإجلاء الفوري لقاطنيها.

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