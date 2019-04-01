اندلاع حرائق الغابات فى آلاف الأفدنة بولاية نيوجيرسى الأمريكية

أعلن متحدث حكومي أمريكي أن حرائق الغابات اندلعت في آلاف الأفدنة من الأراضي المزروعة بالغابات في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.



وقال لاري هاجنا، المتحدث باسم وزارة حماية البيئة الأمريكية، إن الحرائق انتشرت بفعل الرياح العاتية على أراض شاسعة مملوكة للدولة في منطقة باين بارينز الساحلية والمليئة بالغابات.



وأشار إلى أن هذه المنطقة تضم نحو مليون فدان من الغابات وأنها امتدت إلى نحو 10 آلاف فدان، أي ما يقارب 40 ألف كيلومتر مربع، وكانت ألسنة الدخان ترى من على بعد أكثر من 60 كيلومترا.



وأضاف أن التحقيقات جارية حول أسباب الحرائق التي لم تتسبب في إغلاق بعض الطرق المحيطة، لكنه لفت إلى عدم وجود إصابات بشرية أو تعرض منازل لمخاطر تستلزم الإجلاء الفوري لقاطنيها.