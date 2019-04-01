المالية: نستهدف خفض عجز موازنة 2019/ 2020 إلى 7.2% من الناتج المحلى

تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2019 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018 2019.



وذكر البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2019 2020، الذي أصدرته وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف على مدار الثلاث سنوات المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80 – 85% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حتى 2021 2022.



وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة 2019 2020 يستهدف خفض معدل الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي، فضلا عن زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية للناتج بنحو 0.5 % لتصل 11% من الناتج المحلي في 2019 2020.



وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة بموازنة 2019 2020 قدر بنحو 1.134 تريليون جنيه مقابل 968.6 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018 2019، وإجمالي المصروفات المستهدفة قدرت بنحو 1.574 تريليون جنيه مقابل 1.403 تريليون جنيه متوقع بموازنة 2018 2019.