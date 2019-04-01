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الإثنين 01/أبريل/2019 - 07:55 ص

صورة جديدة لزوجة محمد صلاح وابنته على البحر

صورة جديدة لزوجة
صورة جديدة لزوجة محمد صلاح وابنته على البحر
كتبت - وسام عطية
dostor.org/2574449

نشر المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، صورة تجمعه بزوجته وابنته على الشاطئ، في ظهور نادر لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر "صلاح" وهو يداعب ابنته "مكة" وبجواره زوجته على الشاطئ؛ حيث تم نشر هذه الصورة عبر حسابه الشخصي "تويتر" عقب مساهمته في فوز فريقه على توتنهام في الدوري الإنجليزي، واستعادة ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينا في الدقيقة (90) بنتيجة(2-1)، مساء الأحد، في الجولة 32 للمسابقة.

وبعد المباراة، أطلق محمد صلاح تصريحات نارية؛ ردا على الانتقادات التي يتعرض لها بشأن غيابه عن التسجيل خلال الفترة الأخيرة.

وقال صلاح: "نعم أنا لم أسجل في بعض المباريات ولكن يوجد من سجلوا نفس عدد أهدافي والبعض يقول عنهم بأنهم في أفضل مواسم حياتهم، ويوجد 3 أو 4 لاعبين لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي ويقول عنهم البعض بأنهم في أفضل مواسمهم. أنا فقط من يقولون عنه إنه يقدم موسمًا سيئًا، وأنا أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي ولا أهتم بأي شيء آخر".

يذكر أن صلاح سجل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متساويًا مع هاري كين (توتنهام) وبيير إيميريك أوباميانج (أرسنال) وساديو ماني (ليفربول).

صورة جديدة لزوجة محمد صلاح وابنته على البحر
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