"حماية طرابلس": الاتفاق على تشكيل قوة تحت قيادة موحدة

أعلنت ما تسمى بـ "قوة حماية طرابلس"، صباح اليوم الإثنين، أن المناطق العسكرية الوسطى والغربية وطرابلس قد وافقت على تشكيل قوة تحت قيادة موحدة بينها، مرجعيتها إرساء الأمن والتحاور، وتجنيب مناطق المنطقة الغربية أن تكون ساحة حرب بين أبنائها، مجددة موقفها المناوئ لاستمرار تفكك المجلس الرئاسي.



جاء ذلك في بيان نشرته "قوة حماية طرابلس"، بشأن توحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية الممتدة من سرت شرقًا حتى رأس إجدير غربًا، حسبما أفادت صحيفة الأيام الليبية، اليوم الإثنين.



ويذكر أن "قوة حماية طرابلس" التي تشكلت من 4 ميليشيات موالية لحكومة الوفاق الوطني، عقب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة العام الماضي ضد ميليشيات "اللواء السابع" التي لا تعترف بها الحكومة، شددت على عدم انصياعها للمجلس الرئاسي وقراراته ما لم تكن صادرة بإجماع أعضائه التسعة، وفقًا للآليات المعروفة التي حددها اتفاق الصخيرات.



