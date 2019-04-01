ذوبان جليد القطب الجنوبى يهدد بقاء المحطة العلمية الروسية

ألحقت شظايا الجبال الجليدية العائمة في البحر، والتي تشكلت نتيجة ذوبان الجليد في جبل "دولك" الجليدي الواقع في خليج "بريدز"، أضرارًا بالمحطة العلمية الروسية، وكذلك الصينية.



وبحسب موقع لينتا رو الروسي الإخباري، اليوم الإثنين، فقد جاء على موقع المعهد الروسي لدراسات القطبين الشمالي والجنوبي، أن سقوط حطام الجليد في الماء، أسفر عن قذف كمية كبيرة من حطام الجليد إلى الشاطئ، ألحقت ضررًا بخطوط نظام تصريف الماء والدعائم الفولاذية التابعة للمحطة العلمية الروسية، وتعرضت كذلك مقطورة سيارة خزان هيدرولوجي للضرر.



وقال الموقع: "إن حطام الجليد ألحق أيضًا أضرارا بمحطة "زونج-شانج" العلمية الصينية، مضيفًا أن ذوبان الجليد بات يهدد محطة علمية أخرى، هي محطة "هالي-6" المتنقلة، التي اضطر العلماء إلى نقلها إلى عمق القارة بوسطة جرارات قطر خاصة.