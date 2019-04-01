الخطوط الكورية الشمالية تزيد رحلات الجوية لـ "بكين"

زادت الخطوط الجوية الكورية الشمالية "آير كوريو" عدد رحلاتها الجوية بين بيونج يانج وبكين في ظل العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، اليوم الإثنين.



ويعتبر ذلك علامة حول تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين كوريا الشمالية والصين، رغم أن الولايات المتحدة تطلب من الصين فرض العقوبات على الخطوط الجوية الكورية الشمالية.



ووفقًا للوكالة فقد زادت خطوط كوريو الرحلات الجوية بين بيونج يانج وبكين من 3 رحلات إلى 5 رحلات أسبوعيًا ابتداء من الأول من أبريل الجاري الذي يعتبر موسم الذروة للسياحة.