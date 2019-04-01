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الإثنين 01/أبريل/2019 - 05:05 ص

علماء صينيون يحولون النفايات الزراعية إلى وقود للطيران

علماء صينيون يحولون
علماء صينيون يحولون النفايات الزراعية إلى وقود للطيران
وكالات
dostor.org/2574439

توصل علماء صينيون إلى طريقة لتحويل النفايات الزراعية إلى وقود طيران عالي الكثافة، مما قد يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن صناعة الطيران.

وذكر فريق البحث في معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم - في بيان اليوم - أن أعضاء الفريق استخدموا السليلوز - وهو مكون رئيسي في النفايات الزراعية - كمادة خام لإنتاج نوع من مركب "بوليسيوألكان"، موضحا أن هذا المركب يتميز بنقطة تجميد أقل وكثافة أعلى مقارنة بالوقود النفاث التقليدي، فيما يمكن استخدامه كبديل لأنواع وقود الطائرات عالية الكثافة الحالية أو كمادة مضافة لتحسين كفاءة أنواع وقود الطيران الأخرى.

وأضاف فريق البحث أن الوقود الحيوي مشتق من الكتلة الحيوية وله كثافة أعلى، حيث يمكن للطائرة أن تطير إلى مسافة أبعد وتحمل أوزانا أكبر من تلك التي تستخدم وقود الطائرات التقليدية، ما من شأنه أن يساعد في تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتابع فريق البحث بمعهد داليان للفيزياء الكيميائية أن البحث يوفر استراتيجية جديدة لتصنيع وقود الطائرات المتطور باستخدام السليلوز، فيما يتوقع أن تبدأ عملية التسويق لهذا المنتج في غضون ثلاث أو خمس سنوات.

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