القاهرة : الإثنين 01 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
عالم
الإثنين 01/أبريل/2019 - 04:12 ص

استطلاعات رأى: ممثل كوميدى يتصدر انتخابات الرئاسة فى أوكرانيا

ممثل كوميدى يتصدر
ممثل كوميدى يتصدر انتخابات الرئاسة فى أوكرانيا
وكالات
dostor.org/2574438

أشارت استطلاعات رأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في أوكرانيا إلى تصدر الممثل الكوميدي فلوديمير زلينسكي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ومن المرجح أن تكون هناك جولة إعادة بين زلينسكي والرئيس الحالي بوروشينكو.

وتصدر ممثل يفتقر إلى الخبرة السياسية أمس الأحد، الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا على أن يواجه في 21 أبريل الرئيس المنتهية ولايته، وفق استطلاع للرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، في استحقاق أجري على وقع نزاع دام يضع البلاد في صلب توترات بين موسكو والغرب، بحسب "DW".

وعلى الرغم من تشكيك نقاده في قدرته على الحكم وغموض برنامجه الانتخابي، استفاد الممثل فولوديمير زلسنكي من توجّه عالمي لرفض النخب حاضر بقوة في أوكرانيا التي تعاني منذ سنوات من مشاكل اقتصادية وفضائح فساد.

وتقتصر خبرة زلنسكي (41 عامًا) الوحيدة في الحكم على تأديته دور أستاذ تاريخ يصبح رئيسًا للبلاد بشكل مفاجئ في مسلسل تلفزيوني. وحصد زلنسكي أكثر من 30 في المئة من الأصوات مقابل نحو 18 في المئة فقط للرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو، فيما حلت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو ثالثة (14 في المئة)، بحسب الاستطلاع الذي شاركت ثلاثة مراكز في إجرائه.

ورحّب زلنسكي بنتائج الاستطلاعات واعتبرها "خطوة أولى نحو انتصار كبير"، فيما وصف بوروشنكو حلوله ثانيا بـ"الدرس القاسي". من جهتها رفضت تيموشنكو النتائج مؤكدة أنها حصلت على نسبة أصوات تخوّلها خوض الدورة الثانية.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة الانتخابية أولى النتائج الجزئية ليلا. وبحسب اللجنة، فقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 45 بالمئة، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة في انتخابات عام 2014.

وفي ضوء نتائج الاستطلاعات بات على بوروشنكو، حامل تطلعات الأوكرانيين الموالية للغرب والذي انتخب رئيسًا فيما كانت الأزمة في أوجها، أن يبذل جهدا كبيرا لمقارعة زلسنكي في الدورة الثانية. وتحيط تساؤلات كثيرة بمدى قدرة زلسنكي على تشكيل غالبية وسط تحديات كثيرة.

وتعدّ أوكرانيا، البلد الواقع على أبواب الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة، أكثر البلدان فقرًا في أوروبا. ورغم ابتعادها عن روسيا وتحولها نحو الغرب، تمر حاليًا بأسوأ أزمة منذ استقلالها عام 1991. واعقب وصول الموالين للغرب إلى السلطة عام 2014، ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ونزاع في شرق البلاد مع الانفصاليين أسفر حتى الآن عن 13 ألف قتيل.

وتعزز الصعود السريع لزلنسكي نتيجة سأم الأوكرانيين من الطبقة السياسية الغارقة في الفضائح وشعورهم بخيبة الأمل بعد خمس سنوات من الحراك الموالي للغرب في ساحة ميدان الذي أوصل بترو بوروشنكو إلى الحكم.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا

منذ 3 أيام

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى

منذ 5 أيام

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ 5 أيام

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ 6 أيام

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ اسبوع

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

الآن

بايدن يرد على شبهات "القبلة" المزعومة

وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز كلمة الرئيس السيسى خلال القمة العربية بتونس

علماء صينيون يحولون النفايات الزراعية إلى وقود للطيران

احتجاجات فى ذكرى الانقلاب العسكرى بالبرازيل

ads
الأكثر قراءة

تقارير: بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته من الرئاسة

الباز يكشف: لماذا انسحب فأر قطر المذعور من القمة العربية بتونس؟

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

كيف أفسد السيسي مخطط الإخوان قبل قمة تونس؟.. تفاصيل أكبر مناورة للأجهزة المصرية

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

صورة جديدة لزوجة محمد صلاح وابنته على البحر

منتخب مصر للمصارعة الحرة يحقق 9 ميداليات فى آخر أيام البطولة الإفريقية بتونس

زيدان يكشف موقفه من رحيل كريم بنزيمة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

تقارير: بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته من الرئاسة

الباز يكشف: لماذا انسحب فأر قطر المذعور من القمة العربية بتونس؟

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

كيف أفسد السيسي مخطط الإخوان قبل قمة تونس؟.. تفاصيل أكبر مناورة للأجهزة المصرية

الرئيس نيوز

"سكاي نيوز": الرئيس الجزائري قد يتنحى الثلاثاء المقبل

كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعلن الصلح بين الطالب المصري المسيء وفتاة جنوب السودان

التعديلات الدستورية تدخل "جولة المداولة".. ومصادر تكشف لـ"الرئيس نيوز" 4 ملاحظات سيستجاب لها

بوتفليقة يعين حكومة جديدة.. احتفظ بالقايد صالح.. وتخلى عن لعمامرة

"المالية" تستهدف حصيلة ضريبية 856 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة

كشكول

الخميس.. انطلاق المنتدي العالي برعاية "السيسي".. رؤساء جامعات: فرصة للتوسع مع شركات مرموقة

جامعة السويس تنظم ندوة بعنوان "الشباب وبناء الدولة"

جامعة أسوان تستقبل وفد من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

تعليم النواب : جامعة أسوان تشهد طفرة حقيقة في الإنشاءات

بالصور.. تدشين مشروع ورشة "لوبان" الصينية بجامعة عين شمس

الأمصار

العراق ولبنان يبحثان تطورات الأوضاع وسبل التعاون بينهما

سفاح نيوزيلندا يطالب بنفس حقوق باقي السجناء

البرلمان العراقي: نشرع قوانين تضمن حقوق الأقليات

سلفاكير يبعث رسالة للبشير بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين

نتائج أولية تظهر تقدم الرئيس الأوكراني الحالي في الانتخابات الرئاسية

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

علماء صينيون يحولون النفايات الزراعية إلى وقود للطيران

روسيا تصنّف أفضل الهواتف في الأسواق

ميجان ماركل تخالف تقليدًا ملكيًا عمره 40 عامًا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

مواد غذائية تحمى من إعتام عدسة العين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎