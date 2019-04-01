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الإثنين 01/أبريل/2019 - 04:11 ص

وزير عراقى: نحتاج 20 مليار دولار لإعمار قطاع الكهرباء

وزير الكهرباء العراقي
وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب
وكالات
dostor.org/2574437

قال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، إن إعمار قطاع الكهرباء في البلاد يتطلب 20 مليار دولار، مؤكدًا وجود اتفاقات من شركات عالمية لحل أزمة الطاقة في البلاد.

جاء ذلك في بيان للوزارة على هامش اجتماع موسع عقده الخطيب بمقر الوزارة لمسؤولي الطاقة، أمس الأحد.

وأضاف الخطيب: "الوزارة بحاجة إلى فسحة من الوقت لحل الأزمة، فستكون لدينا اتفاقات مع دول كبرى، وأخرى مانحة، فضلا عن شركات عالمية متخصصة ستنقل وضع الكهرباء في البلاد إلى مراحل أكثر تطورا، وإن هذه الفسحة يجب أن تمنح إلى الوزارة بعد أشهر الصيف المقبل ولستة أشهر، سنحقق فيها النجاح للحكومة والوزارة".

وتابع الوزير العراقي: "نحن متجهون نحو حلول جذرية وليست ترقيعية، قطاع الكهرباء بحاجة لإعادة إعمار بمبالغ تصل إلى 20 مليار دولار على مدى عامين إلى 4 أعوام".

وتزداد معاناة العراقيين وخصوصا آلاف النازحين في محافظات العراق المختلفة بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المنازل ومخيمات النازحين التي تفتقد إلى المقومات الأساسية للسكن المؤقت.

وتعرضت محطات إنتاج الطاقة وخطوط النقل إلى أضرار كبيرة بسبب المعارك التي شهدتها محافظات صلاح الدين (شمال) والأنبار(غرب) بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم "داعش" على مدى عامين متواصلين.

وقدرت الحكومة العراقية إجمالي الخسائر التي تعرضت لها منظمة الطاقة الكهربائية إلى جانب الأموال اللازمة لإعادة تأهيل المشاريع المتضررة (الإنتاج والنقل والتوزيع) بنحو 5.9 مليار دولار.

وأنفق العراق نحو 40 مليار دولارعلى مدى 12 عاما على ملف الطاقة الكهربائية وفقا لتقرير حكومي صدر عام 2013، لكن أغلب المحافظات لاتزال تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة يوميا.

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