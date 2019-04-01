مظاهرات ليلية اعتراضًا على الحكومة الجزائرية الجديدة

خرج مئات الجزائريين في الجزائر العاصمة، ليلة الإثنين، إلى الشوارع، للاحتجاج على تشكيلة الحكومة الجديدة، ولتأكيد مطالبهم بضرورة رحيل كل وجوه النظام، حسبما أفادت العربية، فجر اليوم.



وأعلن، مساء أمس الأحد، عن حكومة جديدة في الجزائر، بقيادة نورالدين بدوي، إلا أنها لاقت معارضة شعبية كبيرة، نظرا لإستمرار بعض الوجوه المحسوبة على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعيين وجوه أخرى من نظامه.



ووفقًا لتقارير محلية فقد اعتبرت هذه الخطوة هي "استخفاف" بمطالب الحراك الشعبي التي تدعو إلى رحيل كل النظام.



