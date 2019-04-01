منع تحليق الطائرات الخاصة فى سماء الجزائر لمدة شهر

أعلنت الجزائر التي تشهد منذ أسابيع تظاهرات ضد الحكومة، أمس الأحد، منع كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري.



وقالت سلطات الطيران في مذكرة إلى الطيارين، إنّ القرار الذي يحظر على "كل الطائرات الخاصة الجزائرية المسجّلة في الجزائر أو الخارج الإقلاع والهبوط" سيبقى ساريًا حتى 30 أبريل، وفقا لـ "العربية"، اليوم الإثنين.



ولم يتم إعطاء تبرير لهذا الإجراء الذي تمّ الإعلان عنه بعد اعتقال السلطات لرجل الأعمال علي حداد.



وأوقف الأمن الجزائري ليل السبت-الأحد، حدّاد، المقرّب من عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حين كان مغادرًا إلى تونس عبر الحدود البرية، بحسب مصدر أمني أكّد خبرًا نشرته وسائل إعلام محلية.



وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإنّ قرار منع تحليق الطائرات الخاصة يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.



