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الإثنين 01/أبريل/2019 - 06:21 ص

بايدن يرد على شبهات "القبلة" المزعومة

بايدن يرد على شبهات
بايدن يرد على شبهات "القبلة" المزعومة
وكالات
dostor.org/2574429

قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق إنه لم يتصرف قط بطريقة غير لائقة، وذلك بعدما قالت ناشطة إن بايدن جعلها تشعر بعدم الارتياح بتقبيله لها خلال تجمع انتخابي عام 2014.

وأضاف بايدن "خلال سنواتي الكثيرة في الحملة الانتخابية وفي الحياة العامة، بادرت بعدد لا يحصى من المصافحات والمعانقات ومظاهر المحبة والدعم والمواساة. ولم يحدث قط ولا مرة واحدة أن تصرفت بطريقة غير لائقة. وإذا كان هناك ما يشير إلى أنني فعلت فسأنصت بكل احترام. لكن هذه لم تكن نيتي قط".

وقال بايدن إنه لا يتذكر الواقعة التي تعود إلى عام 2014.

وأطلقت المزاعم ناشطة حزبية تدعى لوسي فلوريس في مقالة نشرتها على الإنترنت يوم الجمعة. وقالت فلوريس التي كانت تخوض الانتخابات لتولي منصب نائب حاكم ولاية نيفادا إن بايدن لمس كتفيها أيضا واشتم شعرها أثناء وجودهما في التجمع الانتخابي مما جعلها تشعر بعدم الارتياح.

وجاء في بيان بايدن "ربما لا أتذكر هذه اللحظات بالطريقة نفسها وقد أكون متفاجئا بما أسمعه. لكننا وصلنا إلى فترة مهمة تشعر النساء فيها بأن بإمكانهن وينبغي عليهن الحديث عن تجاربهن وعلى الرجال الانتباه.. وسأفعل".

وقضى بايدن ثماني سنوات في منصب نائب الرئيس خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وقضى 36 عاما في مجلس الشيوخ. ولم يعلن بايدن حتى الآن عما إذا كان سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 2020 لكن من المتوقع أن ينضم للسباق قريبا.

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