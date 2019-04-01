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الإثنين 01/أبريل/2019 - 05:37 ص

وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز كلمة الرئيس السيسى خلال القمة العربية بتونس

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
وكالات
dostor.org/2574427

أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ30 بتونس والتي اختتمت فعاليات في وقت سابق، أمس الأحد، ببيان تضمن تأكيدات وردت في كلمة الرئيس السيسي بشأن العديد من الملفات والقضايا العربية الشائكة.

وبكلمات واضحة وصريحة، بدأ الرئيس السيسي كلمته أمام القادة والزعماء العرب في قمتهم بتونس وسط أجواء ساخنة بسبب الأزمات العربية الراهنة رغم برودة الأجواء المناخية في الدولة التي استضافت القمة "تونس".

وذكرت قناة "روسيا اليوم".. (السيسي: لا مخرج من الصراع العربي الإسرائيلي إلا بإقامة دولة فلسطينية وعودة الجولان لسوريا)؛ حيث أشارت القناة إلى تأكيدات الرئيس السيسي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق العربية والتوصل إلى حلول تنهي هذا الصراع الموجود بالمنطقة.

وتحت عناوين (تأكيدات الرئيس السيسي بشأن ضرورة محاربة الإرهاب وإنهاء الأزمات الراهنة عبر الحلول السياسية) أبرزت قناة "الغد" عبر نشراتها وموقعها الإلكتروني كلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية بتونس.

وأشارت القناة في مختلف برامجها ونشراتها إلى أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت أهم المحاور والملفات العربية وكذلك الحلول للأزمات الراهنة، مشيرة عبر مجموعة كبيرة من الخبراء والمحللين إلى ما تضمنته كلمة الرئيس السيسي.

ولفتت قناة "العربية" الإخبارية إلى احتفاء الرئيس التونسي بمصر والرئيس السيسي عبر عنوان (بالشعر الرئيس التونسي يشكر مصر والسيسي)، وذكرت القناة أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليلقي كلمته في القمة العربية ببيت شعر لشاعر النيل حافظ إبراهيم.

وقال السبسي: "يسعدني أن أقدم أخي فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ببيت شعر للشاعر العظيم حافظ إبراهيم الذي أنشد قائلا: "كم ذا يكابد عاشق ويلاقي.. في حب مصر كثيرة العشاق".

واهتمت قناة "سكاي نيوز" بالعربية منذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس السيسي التوجه إلى تونس للمشاركة في القمة، وتحت عنوان (السيسي يصل إلى تونس للمشاركة في القمة العربية) رصدت القناة لقطات حية للرئيس السيسي منذ نزوله من الطائرة حتى وصوله إلى قاعة انعقاد القمة.

وخلال كلمة الرئيس السيسي أمام القادة العرب، أبرزت القناة مقتطفات منها وخصوصا فيما يتعلق بعملية السلام ومحاربة الإرهاب.

ورصدت قناة "الحدث" في تونس، مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة منذ وصوله لتونس وحتى المغادرة، وأبرزت القناة كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية وخصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، التدخلات الخارجية في الشأن العربي.

وطالبت القمة العربية الـ30 في ختام أعمالها في تونس، مساء الأحد، مندوب الكويت بمجلس الأمن بالتقدم بمشروع قرار يقضي بعدم شرعية الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأدانت القمة العربية، في بيان منفصل بشأن أزمة الجولان السوري، القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة منذ 1967.

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