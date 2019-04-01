مصرع مهاجر بنغالى وجرح 6 باكستانيين فى حادث بمقدونيا الشمالية

لقى مهاجر بنغالي مصرعه وجُرح 6 آخرون يحملون الجنسية الباكستانية في حادث سيارة في مقدونيا الشمالية.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أمس الأحد، أن الحادث وقع إثر قيام قائد السيارة بإبلاغ الركاب المهاجرين بضرورة القفز من السيارة لاقتراب دورية شرطة، حيث لقى المهاجر البنغالي مصرعه فيما أصيب الباكستانيون الستة بجراح متفاوتة.



وأضافت الشبكة أن السيارة كانت تقل نحو 15 شخصًا من الأجانب في طريقهم من حدود اليونان إلى حدود مع صربيا عبر مقدونيا الشمالية، مشيرة إلى أن قائد السيارة تمكن من الفرار.