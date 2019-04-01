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الإثنين 01/أبريل/2019 - 02:13 ص

رئيسا بوركينافاسو ومدغشقر يصلان دكار للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس السنغالى

رئيسا بوركينافاسو
وكالات
dostor.org/2574425

وصل رئيس بوركينافاسو روس مارك كابوري، ورئيس مدغشقر أندري راجولينا، إلى العاصمة السنغالية دكار مساء أمس الأحد، للمشاركة في احتفالية تنصيب الرئيس السنغالي ماكي صال لولاية رئاسية جديدة والمقررة غدا الثلاثاء في العاصمة السنغالية دكار.

كما يتوقع وصول 11 رئيس دولة وحكومة؛ من بينهم رئيس غينيا الفا كوندي، بالإضافة إلى ممثلي بعض القادة الآخرين.

ويمثل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عضو مجلس النواب الياباني ونائب رئيس رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الإفريقية سيجو كيتامورا.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال، فاز في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت في السنغال في 24 فبراير الماضي.

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