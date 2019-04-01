تحذيرات من وسادة هوائية قاتلة.. هوندا تعلن وفاة 16 حالة فى أمريكا

أكدت شركة صناعة السيارات اليابانية "هوندا" رسميًا، وفاة الحالة الـ16 بالولايات المتحدة الأمريكية في إحدى مركباتها بسبب الوسادة الهوائية المزودة للسيارة من صنع شركة تاكاتا.



وفقا لموقع السيارات المتخصص "carbuzz"، صرّحت شركة صناعة السيارات اليابانية في أواخر الأسبوع الماضي، أنه بعد تفتيش مشترك مع الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة، تم الكشف عن أن وسائد هوائية معيبة تسببت في قتل سائق لسيارة هوندا سيفيك 2002 في يونيو 2018 في ولاية أريزونا.



وتعد كارثة شركة "Takata" لصناعة الوسائد الهوائية هي الأكبر على الإطلاق، حيث تم في وقت سابق مراجعة 56 مليون منفاخ في الولايات المتحدة من 41.6 مليون سيارة.



وكانت شركة "Takata" تقدمت بطلب للإفلاس في يونيو 2017، بعد أن ورطت هوندا Civic في حوادث وفيات بلغت 16 حالة منذ ديسمبركانون الأول 2014، وتقدمت الشركة بطلب لإشهار الإفلاس في اليابان والولايات المتحدة، وذلك في أعقاب عمليات استدعاء واسعة النطاق لوسائدها الهوائية في مختلف دول العالم بسبب عيوب فنية خطيرة.



وتشير التقارير إلى أن السائق الذي دفع حياته ثمنا لفساد الوسادة الهوائية اشترى السيارة طراز سيفيك قبل 3 أشهر من الحادث، ولم تخطر هوندا المالك الأخير، حيث ادّعت أنها لم تكن على علم بتغيير الملكية، كما أنه لا يوجد أي شرط في قوانين الولايات المتحدة يلزم بائعي السيارات المستعملة بإصلاح السيارات أو حتى إبلاغ المشترين عن أي مشاكل أو استدعاء السيارة للمعالجة قبل إتمام عملية البيع.



وإجمالًا، تم ربط أكثر من 290 إصابة في جميع أنحاء العالم بسبب الوسادة الهوائية تاكاتا، واستدعت 19 شركة لصناعة السيارات، بما في ذلك هوندا، المركبات بسبب هذه المشكلة، وتحذر الإحصائيات من وجود أكثر من 100 مليون وسادة هوائية قاتلة محتمل وجودها في سيارات حول العالم.