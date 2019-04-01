أبو الغيط: عودة سوريا إلى الجامعة العربية "لم يحن بعد"

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن عودة سوريا إلى المنظمة لا تزال أمرًا مبكرًا، لكنه أكد أن هذا الموضوع نوقش على هامش قمة تونس.



وقال "أبوالغيط" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، عقب ختام القمة العربية، الأحد، إن هذا الموضوع الذي وصفه بـ "الحساس"، "أثير بشكل غير رسمي في التشاور بين وزراء الخارجية العرب".



وتابع: "تكمن حساسيته في أنه كلما أثير قال البعض إن الأمر غير ناضج، فيما يرى البعض الآخر أنه ليس على جدول أعمالنا، وآخرون قالوا نحتاج لعملية سياسية وأرضية يلتقي فيها السوريون"، معتبرًا أن "كل هذه الأطروحات غير ناضجة بعد، والحديث حولها غير ناضج بعد".



وسبق أن أعلنت جامعة الدول العربية أن قضية عودة سوريا إلى المنظمة لن يشملها جدول أعمال القمة العربية الـ30 في تونس.