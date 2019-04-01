أوكرانيا.. نسبة المشاركة فى انتخابات الرئاسة بلغت 63.48%

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في البلاد وصلت إلى 63.48 بالمئة.



وقال النائب من حزب "باتكيفشينا" (الوطن) المعارض أن زعيمة الحزب يوليا تيموشينكو حصلت على 16.1 بالمئة بعد فرز 63.5 من الأصوات، كما حصل الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي على 28.1 بالمئة، والرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو على 15.2 بالمئة.



وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت التي جرت الأحد وتنافس فيها 39 مرشحًا، تمت "بهدوء وفي أجواء عادية".