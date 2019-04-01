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الإثنين 01/أبريل/2019 - 01:23 ص

القصف الحوثى يتسبب بموجة نزوح كبيرة بين إب والضالع

القصف الحوثى يتسبب
القصف الحوثى يتسبب بموجة نزوح كبيرة بين إب والضالع
عبير سليم
dostor.org/2574418

ذكرت وكالة خبر للأنباء اليمنية، اليوم الإثنين، أن عملية القصف العشوائي التي تنفذها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تسببت بحركة نزوح كبيرة لعشرات الأسر من مناطق العود بين محافظتي إب والضالع منذ مطلع الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية النادرة شرق محافظة إب، شنت قصفًا عشوائيًا استهدف عددًا من القرى والبلدات في مخلاف العود وتسببت بحالة كبيرة من النزوح للمواطنين من مناطقهم وقراهم.

وبحسب المصادر، فقد تسبب هذا القصف بجانب خلق حالة من الرعب والهلع في أوساط المواطنين، خصوصًا كبار السن والنساء والأطفال، في مقتل تاجر أسماك وقطع الطريق وتدمير عدد من سيارات المواطنين.

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