عاصفة رعدية تقتل 25 شخصًا وتصيب المئات فى نيبال

قالت السلطات النيبالية إن 25 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب نحو 400 آخرون في عاصفة رعدية اجتاحت مناطق بجنوب البلاد في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد.



وذكر رئيس الوزراء شارما أولي في تغريدة على "تويتر" أن طائرات هليكوبتر تتأهب لبدء عملية إنقاذ وإغاثة على الفور.



وقال مسؤول بمنطقة بارا التي اجتاحتها العاصفة إن عدد القتلى قد يرتفع مع محاولة فرق الإنقاذ للوصول لعدد كبير من المتضررين.



وتقع بارا على بعد نحو 62 كيلومترا جنوبي كاتمندو العاصمة، وتتاخم ولاية بيهار بشرق الهند.