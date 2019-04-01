زيدان يكشف موقفه من رحيل كريم بنزيمة

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، موقفه من رحيل مواطنه عن النادي الملكي، مؤكدًا أنه سيعتمد عليه كثيرًا بالفترة المقبلة، مضيفًا أن سبب الدفع بنجله لوكا هو عدم جاهزية كيلور نافاس وتيبو كورتوا.



وقرر "زيزو" الدفع بنجله لوكا زيدان في حراسة المرمى، خلال مواجهة هويسكا التي سجل خلالها بنزيمة هدفًا وصنع مثله، في فوز "المرينجي" بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.



وقال "زيدان" في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كريم بنزيمة يقدم أفضل مواسمه، وسأعتمد عليه كثيرا بالفترة المقبلة، وسنرى ما سيحدث خلال الصيف المقبل، لكنه سيظل بالفريق ولا أعتقد أن هذا الأمر سيتغير".



وأضاف: "لم أدفع بلوكا في حراسة المرمى لأنه ابني، ولكن لأنه يمتلك إمكانيات مميزة، فقد حقق نتائج جيدة مع فريق الشباب؛ لذا استحق الفرصة أمام هويسكا".



وتابع: "كان كورتوا غير لائق بدنيا وأردت إعطاء كيلور بعض الراحة، ولوكا الحارس الثالث، فقررت إعطاءه الفرصة".



وأتم: "كان يمكننا اللعب بشكل أفضل، لكن أعتقد أن الفوز مهم أيضًا لاستعادة الثقة".