القاهرة : الإثنين 01 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
رياضة
الإثنين 01/أبريل/2019 - 03:55 ص

زيدان يكشف موقفه من رحيل كريم بنزيمة

زيدان يكشف موقفه
وكالات
dostor.org/2574387

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، موقفه من رحيل مواطنه عن النادي الملكي، مؤكدًا أنه سيعتمد عليه كثيرًا بالفترة المقبلة، مضيفًا أن سبب الدفع بنجله لوكا هو عدم جاهزية كيلور نافاس وتيبو كورتوا.

وقرر "زيزو" الدفع بنجله لوكا زيدان في حراسة المرمى، خلال مواجهة هويسكا التي سجل خلالها بنزيمة هدفًا وصنع مثله، في فوز "المرينجي" بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وقال "زيدان" في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كريم بنزيمة يقدم أفضل مواسمه، وسأعتمد عليه كثيرا بالفترة المقبلة، وسنرى ما سيحدث خلال الصيف المقبل، لكنه سيظل بالفريق ولا أعتقد أن هذا الأمر سيتغير".

وأضاف: "لم أدفع بلوكا في حراسة المرمى لأنه ابني، ولكن لأنه يمتلك إمكانيات مميزة، فقد حقق نتائج جيدة مع فريق الشباب؛ لذا استحق الفرصة أمام هويسكا".

وتابع: "كان كورتوا غير لائق بدنيا وأردت إعطاء كيلور بعض الراحة، ولوكا الحارس الثالث، فقررت إعطاءه الفرصة".

وأتم: "كان يمكننا اللعب بشكل أفضل، لكن أعتقد أن الفوز مهم أيضًا لاستعادة الثقة".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهرين

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهرين

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهرين

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

ننشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2019

المعارضة التركية تعلن فوزها فى أنقرة وإسطنبول وإزمير

الباز يكشف: لماذا انسحب فأر قطر المذعور من القمة العربية بتونس؟

أبو شقة: تلخيص الآراء حول التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل (فيديو)

ads
الأكثر قراءة

الباز يكشف: لماذا انسحب فأر قطر المذعور من القمة العربية بتونس؟

كيف أفسد السيسي مخطط الإخوان قبل قمة تونس؟.. تفاصيل أكبر مناورة للأجهزة المصرية

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

سموحة يعلن إيقاف باسم مرسى واستبعاده من مباراة الزمالك

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

زيدان يكشف موقفه من رحيل كريم بنزيمة

"كلوب" يعلق على إصابة فان ديك

تعرّف على أبرز نتائج مباريات الأحد

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

الباز يكشف: لماذا انسحب فأر قطر المذعور من القمة العربية بتونس؟

كيف أفسد السيسي مخطط الإخوان قبل قمة تونس؟.. تفاصيل أكبر مناورة للأجهزة المصرية

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

سموحة يعلن إيقاف باسم مرسى واستبعاده من مباراة الزمالك

الرئيس نيوز

"سكاي نيوز": الرئيس الجزائري قد يتنحى الثلاثاء المقبل

كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعلن الصلح بين الطالب المصري المسيء وفتاة جنوب السودان

التعديلات الدستورية تدخل "جولة المداولة".. ومصادر تكشف لـ"الرئيس نيوز" 4 ملاحظات سيستجاب لها

بوتفليقة يعين حكومة جديدة.. احتفظ بالقايد صالح.. وتخلى عن لعمامرة

"المالية" تستهدف حصيلة ضريبية 856 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة

كشكول

الخميس.. انطلاق المنتدي العالي برعاية "السيسي".. رؤساء جامعات: فرصة للتوسع مع شركات مرموقة

جامعة السويس تنظم ندوة بعنوان "الشباب وبناء الدولة"

جامعة أسوان تستقبل وفد من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

تعليم النواب : جامعة أسوان تشهد طفرة حقيقة في الإنشاءات

بالصور.. تدشين مشروع ورشة "لوبان" الصينية بجامعة عين شمس

الأمصار

العراق ولبنان يبحثان تطورات الأوضاع وسبل التعاون بينهما

سفاح نيوزيلندا يطالب بنفس حقوق باقي السجناء

البرلمان العراقي: نشرع قوانين تضمن حقوق الأقليات

سلفاكير يبعث رسالة للبشير بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين

نتائج أولية تظهر تقدم الرئيس الأوكراني الحالي في الانتخابات الرئاسية

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

علماء صينيون يحولون النفايات الزراعية إلى وقود للطيران

روسيا تصنّف أفضل الهواتف في الأسواق

ميجان ماركل تخالف تقليدًا ملكيًا عمره 40 عامًا

مباريات
الصحة

عادة تمارسها الحوامل تضر بخصوبة بناتهن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎