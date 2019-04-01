"كلوب" يعلق على إصابة فان ديك

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أنه لا يعرف حتى الآن طبيعة إصابة مدافعه الهولندي فيرجل فان ديك، مدافع الفريق، في مواجهة توتنهام بالجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أنه يتمنى ألا تكون إصابة خطيرة.



وتعرض المدافع الذي يقدم أداءً مميزًا مع الريدز مؤخرًا لإصابة أثناء منعه إحدى الهجمات المرتدة للسبيرز في الدقائق الأخيرة من المباراة وقت أن كان التعادل الإيجابي مسيطرًا على نتيجة المباراة، التي انتهت بفوز قاتل لليفر (2-1).



وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "علينا أن نرى حالة اللاعب خلال الساعات المقبلة، لقد أصيب حين منع هجمة مرتدة لتوتنهام قادها سيسوكو".



وأتم: "اللاعب ذهب للمقابلات التلفزيونية عقب المباراة واضعًا قطعا كبيرة من الثلج على قدمه، أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة، لا أعرف ما يعاني منه بالتحديد حتى الآن".



يذكر أن فان ديك (27 عاما) شارك في 38 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.