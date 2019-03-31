تعرّف على واقعة قذف العندليب بالطماطم (فيديو)

قال الناقد الفني أحمد السماحي، إن الشارع المصري، لم يعرف عبداللحليم حافظ، إلا بعد أغنية "صافيني مرة".

وكشف "السماحي"، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن واقعة قذفه بالطماطم غير حقيقية، قائلًا: "مفيش طماطم، مفيش جمهور هيدخل بطماطم أو بيض، استحالة، كل ما حدث أن الجمهور لم يحتف به".

وذكر أن أغنية "صافيني مرة" عندما غناها في حديقة الأندلس، لم تلفت النظر إليه، فلم يكن هناك ذكر لعبدالحليم حافظ أنه غنى، عدا مجلة أهل الفن ذكرت أن مطرب جديد اسمه عبدالحليم حافظ قدمه يوسف وهبي.

وأردف: "الانقلاب الحقيقي في حياة العندليب كان سنة 54 مع أغنية على قد الشوق، طلعت بيه السماء".