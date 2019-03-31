بوتفليقة وشقيقه يغادران الرئاسة خلال أيام

كشف مصدر جزائري، مساء اليوم الأحد، عن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأشقائه سيغادرون الحكم وترك مناصبهم الرسمية هذا الأسبوع.



وأكد المصدر ذاته أن الرئیس بوتفلیقة سیستقیل ھذا الأسبوع، فيما سيغادر شقيقه السعید بوتفلیقة منصبه كمستشار بالرئاسة لأخيه، وأيضا ناصر بوتفلیقة سیغادر منصبه كأمین عام وزارة التكوين، وذلك وفق صحيفة "البلاد" الجزائرية.



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس البرلمان لن يترأس الدولة في ھذه المرحلة الانتقالیة، فيما لن تستمر حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي لأكثر من 3 أشھر وستبقى فقط لحین إجراء انتخابات رئاسیة.



وأعلنت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق اليوم تشكيلة الحكومة الجديدة، برئاسة بدوي، واحتفظ فيها الرئيس بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع.

