السماحي يفجر مفاجآة عن علاقة مفيد فوزي بالعندليب (فيديو)

فجّر الناقد الفني أحمد السماحي، مفاجأة عن العلاقة بين العندليب عبدالحليم حافظ، والإعلامي الكبير مفيد فوزي، قائلًا: "مفيد معه من الستينيات، لم تكن بهذه القوة والعمق".

ولفت خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن العندليب، كان حريصًا على وجود الإعلام حوله، والصحفيين الصغار، وكان له وجهة نظر.

وأضاف: "وقف جنب مفيد فوزي عندما تم فصله من صباح الخير، وقال إن كامل الشناوي كاتب كبير، لكن مفيد فوزي هيكتب عني بعد أجيال قادمة، ولهذا كان يحيط نفسه بصحفيين يأخذهم معه أي دولة".

وأردف: "نقلوا الحكايات عن عبدالحليم، دون تحقيق لأنهم كانوا في حالة انبهار، الأمر مثل أن يأتي عمرو دياب بشاب صغير يقوله هاكتب قصة حياتي، فلو اتولدت في لندن وعشت بورسعيد، هيكتبوا ما يمليه عليهم".