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الأحد 31/مارس/2019 - 11:18 م

"أسوان التخصصي" تنقذ طفلة غرقت في النيل أثناء رحلة مدرسية

أسوان التخصصي تنقذ
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2574361

استقبلت مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، حالة غرق لطفلة أثناء تنزهها برحلة مدرسية بإحدى الجزر النيلية بأسوان.

وترجع التفاصيل إلى وصول الطفلة 'فاطمة. ع. ف'، فى حالة غيبوبة، حيث كانت تتنزه فى رحلة مدرسية بإحدى الجزر النيلية بمدينة أسوان، وأثناء سباحتها فى نهر النيل سحبها التيار مما أدى إلى غرقها فى المياه لمدة نصف ساعة، وغابت عن الوعي، وتم إنقاذها ونقلها إلى مستشفى أسوان التخصصي بأسوان.

وقال الدكتور أحمد سراج المسؤل عن متابعة الحالة بمستشفى أسوان التخصصي، إن الطالبة عند وصولها إلى المستشفى كانت لديها إصابة حادة بالرئة وفشل بالجهاز التنفسي من النوع الأول وغيبوبة، موضحا أنه تم وضعها على أجهزة تنفس صناعي فى الساعات الأولى، وعمل اللازم تجاهها، حتى تعافت وعادت لوعيها وبدأت تتنفس بشكل طبيعي دون أجهزة، ومن المحتمل أن تخرج من المستشفى خلال الساعات القادمة.

ومستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، لديها استعدادات قصوى وتأهب لاستقبال أى حالة ومن أى نوع، وتضم فريق كامل من أطباء متخصصين بالطوارئ والجراحة، وعلى أعلى مستوى من أطباء جراحة، فضلًا عن فريق تمريض متميز أيضًا وعلى درجة كفاءة عالية.

كما أن بها ما يطلق عليه "كود بلو"، وهو عبارة عن فريق مكون من أطباء وممرضين يتم استدعائهم عبر الكول سيستم لإنقاذ مصابى الحوادث.

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