السماحي يكشف أكاذيب العندليب عن حياته ومشواره الفني (فيديو)

قال الناقد الفني أحمد السماحي، إن العندليب عبدالحليم حافظ، زيف حياته، ولم يكن صادقًا إلا عندما يغني فقط، فثبت أن كل ما قاله غير صحيح.

وأضاف "السماحي"، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "سمة العندليب كانت الإنكار، فالشاعر سمير محبوب كتب له أغاني حلوة جدًا، منها "مالك يا أبو قلب خالي"، و"صافيني مرة"، أغاني حلوة جدًا، وعندما حقق الشهرة، العندليب لم يقترب منه، وكذلك شعراء آخرين مثل عبدالحميد توفيق زكي، وعبدالحليم نويرة".

وأردف: "العندليب كان يستعطف الجمهور، ويخفي أشياء، مثل قوله "والدتي ماتت وهي بتولدني"، لكن أقاربه أكدوا أنها ماتت نتيجة حمى نفاث في السبوع.

وأشار إلى أن عبدالحليم يدعي أن "صافيني مرة"، أول أغانيه، وهو بذلك يمسح أغاني كثير جدُا سبقتها، وعندما يُسأل من دعمك، يقول: "الطويل، محمد الموجي، الجيل الذهبي للأغنية المصرية، وينكر كل الشعراء والملحنين قبلهم".