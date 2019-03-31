"صيادلة الإسكندرية" تناقش قرار تكليف دفعة 2017

نظمت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اليوم الأحد، لقاء التكليف الثالث لصيادلة دفعة 2017 لمناقشة قرار وزارة الصحة بتكليف دفعة 2017، وآلية تقديم التظلمات بالنقابة، بحضور الدكتور محمد أنسي الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية، وإلهام المنشاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور تامر الطحان أمين عام النقابة.



وتم تجهيز مطالبة من نقابة صيادلة الإسكندرية ومرفق بها توقيعات الصيادلة دفعة 2017 للسيد رئيس مجلس الوزراء، لإعادة التوزيع غير العادل لأماكن التكليف والمتاحة بالنقابة إلى يوم الثلاثاء للانضمام للتوقيعات، والتأكيد على تقديم التظلمات بمقر النقابة بسموحة من يوم 11 أبريل.