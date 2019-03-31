محمد الباز: ما زلنا في مرحلة انتقالية.. وخطر الإرهاب قائم (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك محاولة للشوشرة على التعديلات الدستورية، ومحاولة اختصارها في مادة الرئاسة، ليستمر الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم، دون النظر لباقي التعديلات.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "نحن أمام مكسب دستوري، لم يستطع أحد الاقتراب من مدد الرئاسة"، موضحًا أن النواب اقترحوا أن تكون فترة الرئاسة 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات.

وأردف: "طالما أن الرجل يعمل بكل هذه الطاقة، فمن حق يكمل؟ والسيسي له وضعية خاصة، ولو لم ينجز إلا إصراره أن يكمل حربه ضد الإرهاب لكفاه".

وأوضح الباز، أن المشروع الذي يقوده السيسي، نحتاج إليه، حتى لا تعود تلك الجماعات، وتستقر الدولة بمؤسساتها، لأننا ما زلنا في مرحلة انتقالية قد تطول، وهناك متربصون يريدون العودة إلى ما قبل 30 يونيو".