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الأحد 31/مارس/2019 - 10:39 م

السماحي يفجر مفاجآت عن العندليب: ثورة يوليو أعدمت له 20 أغنية.. و"صافيني مرة" ليست الأولى

السماحي يفجر مفاجآت
محمود عرفات
dostor.org/2574346

قال الكاتب والناقد الفني أحمد السماحي، إن كل الكتب التي تم إصدارها سابقًا عن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، لم تتناول حياة العندليب الفنية، وكلها ركزت على حياته الشخصية.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحورط، أن الشائع لدى الناس أن أول أغنية للفنان عبد الحليم حافظ هي "صافيني مرة"، ولكن الحقيقة هي أن العندليب غنى قبلها ما يقرب من 80 أغنية.

واستكمل ان عبد الحليم حافظ بدأ الغناء 3 مارس 1951، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة يوليو تم إعدام 20 أغنية للعندليب.

وأوضح انه بعد الثورة أسندت الرقابة على الإذاعة لأحد الضابط، الذي كان يعاني من ضعف اللياقة الذهنية، وهو الذي أمر بإعدام 20 أغنية للعندليب.

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